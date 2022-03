Napoli Milan, Giroud spezza la maledizione dei gol in trasferta, e doveva uscire...

Al 48′ di Napoli Milan si rompe l’equilibrio al Maradona grazie al gol di Giroud, lesto a deviare un tiro di Calabria

Si rompe l’equilibrio e si spezza la maledizione dei gol in trasferta. 11 le reti stagionali del francese, questa è la prima lontano dalle mura amiche di San Siro. In generale, Giroud non segnava in trasferta dal 2020.

1 – Era dal 15 dicembre 2020 (Wolverhampton-Chelsea) che Olivier #Giroud non segnava un gol in un match giocato in trasferta dei maggiori cinque campionati europei. Pronto.#NapoliMilan — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 6, 2022

Tra l’altro, Giroud sembrava dovesse uscire dal campo, nel primo tempo, dopo l’intervento di Koulibaly che gli ha causato un taglio profondo all’altezza della caviglia.