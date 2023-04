Napoli Milan, Galli: «Qualificazione ancora aperta»

Filippo Galli parla così del momento del Milan in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni a Si Gonfia La Rete

Filippo Galli parla così del momento del Milan in vista del match contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni in un’intervista a Si Gonfia La Rete.

«Ancor più Lobotka che Mario Rui ha sbagliato in occasione del gol del Milan. In quella zona del campo, quando il Milan ha campo aperto ha giocatori forti che diventano micidiali per cui è stato un errore importante del Napoli. Si è creato quello spazio che ha agevolato il Milan, la difesa era bassa, era un 4 contro 3 e c’erano giocatori rossoneri a sostegno che arrivavano, ma l’errore è stato commesso. La qualificazione è aperta, la gara di ritorno sarà diversa. Il Napoli ieri ha fatto la partita per 25 minuti, ma al Maradona sarà tutt’altra cosa. Dovrebbe rientrare Osimhen ed è vero che mancheranno Anguissa e Kim, ma la rosa azzurra è ampia».