Napoli Milan, grandi dubbi a centrocampo: tre favoriti e una sorpresa, il punto verso la sfida del Maradona

Sono ancora parecchi i dubbi di per Pioli a poco più di 24 ore dalla sfida del Maradona che il Milan giocherà contro il Napoli. Soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, lì dove in quattro si contendono tre maglie da titolare.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i titolari dovrebbero essere Krunic, Reijnders e Musah, con Adli che dovrebbe andare in panchina. Da capire invece se possa partire dal primo minuto Pobega, anche se al momento pare una soluzione poco praticabile.