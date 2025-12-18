Napoli Milan scalda l’Al-Awwal Park, per la prima volta nella Supercoppa a quattro: la notizia sui tifosi

Napoli Milan è già nella storia della Supercoppa Italiana con il format a quattro squadre: il dato sugli spettatori presenti

Il grande calcio italiano torna a illuminare il deserto. Questa sera prende ufficialmente il via la terza edizione della Supercoppa Italiana con il moderno formato delle Final Four, un evento che promette spettacolo e grandi numeri. Ad aprire le danze sarà l’attesissima sfida tra Napoli e Milan, un match che non mette in palio solo l’accesso alla finalissima, ma che segna già un punto di svolta storico per la manifestazione in termini di pubblico.

Spettacolo e cornice di pubblico: un primato per le semifinali

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida odierna rappresenta la quinta semifinale da quando è stato introdotto il nuovo regolamento a quattro squadre. Per la prima volta nella storia del torneo con questa formula, una semifinale farà registrare il tutto esaurito. Saranno circa 26.000 gli spettatori che popoleranno le tribune dell’Al-Awwal Park di Riyad, l’avveniristico impianto che ospita le gare interne dell’Al-Nassr.

Si tratta di un dato significativo: nelle due edizioni precedenti, infatti, il “sold out” era stato raggiunto esclusivamente in occasione della finalissima. L’entusiasmo del pubblico saudita per il Diavolo e per i campioni partenopei testimonia la crescita del brand del calcio italiano all’estero.

I protagonisti in campo

In avanti, gli occhi saranno tutti per Rafael Leão, l’esterno portoghese del club meneghino dotato di uno scatto bruciante e di un dribbling capace di spaccare in due le partite. Sarà lui il pericolo numero uno per la retroguardia azzurra in una serata che si preannuncia elettrica.

Un evento globale

La scelta di confermare le Final Four in Arabia Saudita continua a generare interesse commerciale e sportivo. Con lo stadio gremito in ogni ordine di posto, il club lombardo e il Napoli hanno l’opportunità di onorare al meglio una competizione che, anno dopo anno, sta trovando la sua dimensione internazionale, trasformando una semplice sfida di metà stagione in un evento mediatico di portata mondiale.