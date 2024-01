Napoli Inter, polemiche a non finire: espulso Simeone e Mazzarri reagisce così. Il VIDEO e il motivo delle polemiche

Si infiamma la finale di Supercoppa italiana tra Napoli ed Inter. Azzurri in dieci per l’espulsione del Cholito Simeone: l’attaccante è stato sanzionato col doppio giallo per un pestone su Acerbi.

Sto poco bene ahshahsjsj pic.twitter.com/sf3mDGBWqw — Massiv (@massiv97) January 22, 2024

Sbotta Mazzarri in panchina ed esplode la rabbia dei tifosi sui social. Dubbi soprattutto sul primo giallo dato all’attaccante partenopeo.