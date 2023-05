Nella gara delle 18 in Serie A, il Napoli batte l’Inter 3-1: i nerazzurri mantengono solo due punti di vantaggio sul Milan

Per i padroni di casa in gol Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. Inutile per i nerazzurri la rete di Lukaku. Milan ora a -2 dagli uomini di Simone Inzaghi.