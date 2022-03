Napoli Femminile, Garnier: «Siamo pronte per una sfida dura»

Emily Garnier, difensore del Napoli Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida al Milan

«Siamo pronte per una sfida dura, perché abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Siamo cresciute come gruppo e sarà più difficile batterci per chiunque. Dobbiamo ragionare partita per partita, ci sono sette finali da giocare»