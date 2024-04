Furlani a Mediaset: «Noi vogliamo vincere proprio come i tifosi. Su Pioli e la prossima stagione idee chiare»

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato anche a Mediaset dopo il pareggio per 0-0 contro la Juve: le dichiarazioni

Ai microfoni di Mediaset, Giorgio Furlani ha parlato così dopo Juve-Milan:

PAROLE – «E’ da mesi che lavoriamo già al prossimo campionato. L’anno scorso abbiamo fatto un lavoro di rivoluzione, che era necessario, quest’anno sarà un lavoro più mirato per rafforzare la squadra per fare bene l’anno prossimo. Si ci sono molte voci, troppe voci, non produttive e fastidiose. Abbiamo un allenatore, che è Stefano Pioli, e siamo focalizzati a lavorare con lui per finire al meglio la stagione. I tifosi sono esigenti, come lo siamo anche noi. Loro vogliono un Milan vincente, lo vogliamo anche noi. Lavoriamo affinché sia così. Io continuo a dire che abbiamo i tifosi migliori del mondo, e continueremo a lavorare per far felici loro e noi stessi cercando vittorie».