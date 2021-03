Due giocatori del Napoli rischiano di saltare la gara con il Milan perchè a rischio diffida. Con un giallo, scatta la squalifica

Il Napoli rischia di perdere due titolari in vista del match di settimana prossima contro il Milan. Gattuso spera di non dover farne a meno in una situazione di completa emergenza.

Si tratta di Giovanni Di Lorenzo e Diego Demme, che dovranno stare attenti a non prendere un cartellino giallo contro il Bologna per non far scattare la squalifica per diffida.