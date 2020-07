Napoli, due assenze per la sfida di domani contro il Milan

Per la sfida di domani sera tra Napoli e Milan al San Paolo, saranno due le assenze tra le fila di Gennaro Gattuso: ecco chi

Fernando Llorente e Kevin Malcuit saranno i due giocatori del Napoli indisponibili per la gara in programma domani sera al San Paolo. L’attaccante spagnolo e il terzino francese non saranno del match domani sera ma per Gennaro Gattuso restano attive diverse alternative schierabili contro la propria ex squadra.

Intanto questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, il Milan si riunirà nel centro sportivo di Milanello per concludere la preparazione in vista della gara contro il Napoli di domani sera.