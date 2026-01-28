Napoli Chelsea 2-3: Conte fuori dalla Champions League. E Allegri prende nota

Napoli Chelsea 2-3: serata amara per gli uomini di Conte che escono dalla Champions League. Allegri prende nota

Una serata che doveva essere quella dell’impresa si è trasformata in un incubo sportivo per il Napoli di Antonio Conte. Al termine di un match folle e ricco di ribaltamenti, il Chelsea espugna il “Diego Armando Maradona” per 2-3, staccando il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale e sancendo l’eliminazione definitiva degli azzurri dalla competizione.

Napoli Chelsea 2-3, la cronaca del match: rimpianti e contro-rimonte

Il Napoli ha accarezzato il sogno della qualificazione ai playoff, ma si è dovuto arrendere alla classe degli uomini di Rosenior:

Partenza shock e reazione: Il Chelsea sblocca il match al 19′ con un rigore di Enzo Fernández (fallo di mano di Juan Jesus). Il Napoli non barcolla e ribalta tutto in 10 minuti: prima l’eurogol del giovane Vergara al 33′ e poi la zampata di Rasmus Højlund al 43′ su assist di Olivera.

Nella ripresa sale in cattedra l’attaccante brasiliano dei Blues. Al 61′ pareggia con un sinistro telecomandato sotto l’incrocio, poi all’82’ gela il Maradona con un diagonale perfetto che vale il 3-2 finale. I verdetti: Con questa vittoria, il Chelsea chiude la fase a girone unico al 6° posto (con 16 punti), qualificandosi direttamente agli ottavi. Il Napoli crolla invece in 30ª posizione con soli 8 punti, restando fuori anche dagli spareggi.

Una beffa anche per il Milan?

NaoL’eliminazione del Napoli e la qualificazione diretta del Chelsea hanno ripercussioni indirette anche sulle altre italiane. Mentre Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare dai playoff, il successo dei Blues toglie un posto agli ottavi che i nerazzurri speravano di agguantare. Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’assenza delle coppe resta un vantaggio competitivo per la lotta scudetto, ma la forza dimostrata dagli inglesi conferma che la concorrenza internazionale per i futuri obiettivi di mercato (come Sterling, ora svincolato proprio dal Chelsea) sarà altissima.