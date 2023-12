Napoli Cagliari, il match inizierà alle 18:30: ecco il motivo del ritardo del match di Serie A

Nessun dubbio sulla giocabilità del match: Napoli–Cagliari non è a rischio, ma il fischio d’inizio è stato posticipato.

La partita, inizialmente prevista per le 18, si disputerà alle ore 18:30. Il motivo è per consentire a tutti i tifosi ancora fuori dallo stadio (e provvisti di biglietto) di entrare al Diego Armando Maradona. A causa dei venti violenti delle ultime ore, una porzione dei cupolini e della copertura dello stadio è stata strappata via, causando gravi danni alla struttura e mettendo in difficoltà l’organizzazione.