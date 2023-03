Nando de Napoli: «Noi avevamo Maradona, ma il Milan…». Parla il doppio ex della sfida tra Napoli e Milan di domenica

Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex Nando de Napoli parla del match tra Napoli e Milan, in programma domenica 2 aprile. Ecco le sue parole:

IL PASSATO – «Noi avevamo Maradona, dentro una grande squadra che avrebbe potuto anche vincere di più. Ma loro fecero la rivoluzione. Me li ricordo ancora mentre ci facevano il pressing negli spogliatoi o nell’intervallo…».

IL PRESENTE – «E questa di Spalletti è un’altra squadra che può caratterizzare un’epoca, breve o lunga che sia. Giocano meravigliosamente bene, ti fanno innamorare. Io ho quasi smesso di guardarli, non c’è mai partita in campionato. Ma la Champions è diversa, si parte da 0-0, non valgono i ventitré punti di vantaggio in campionato, anche se al tifoso fa male sentirselo dire. Ma in quei 180′ po’ capitare qualsiasi cosa».