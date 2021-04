Muzzi ha parlato di Scamacca a Gazzetta dello sport, il giovane del Genoa in prestito dal Sassuolo è un obiettivo Milan in costante crescita

OCCASIONE MILAN- «Dovrebbe assolutamente coglierla e dire si al trasferimento, non sarebbe affatto un salto troppo grande e poi vicino ad Ibrahimovic avrebbe la possibilità di compiere un altro passo nella sua maturazione. Anzi, le dirò di più, se io fossi stato il Milan avrei già preso Scamacca. Fra l’altro, lui può tranquillamente coesistere con Ibra. Per me anche insieme possono formare davvero una bella coppia in attacco».