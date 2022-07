Mutti: «Milan e Inter non puntano sui giovani, siamo in un limbo»

Bortolo Mutti ha analizzato la situazione dei settori giovanili in Serie A: l’opinione dell’ex allenatore del Messina

Intervenuto a TMW Radio, Bortolo Mutti ha analizzato la situazione dei settori giovanili. Le sue parole:

«Certi allenatori dei settori giovanili dovrebbero preoccuparsi meno del gioco e molto di più della formazione individuale. Le grandi squadre spendono tanto e non vedi nessuno in prima squadra. In Italia siamo in grande difficoltà. Io sposo in pieno il progetto dell’Empoli e non capisco perché grandi club come Milan e Inter non puntino sui giovani come invece succede all’estero. Il calcio è lo specchio della nostra società. Il nostro settore giovanile federale è un limbo».