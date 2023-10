Mutti: «Inter e Milan si giocano il campionato, il Napoli…». Le parole sulla corsa al titolo di Serie A dopo otto giornate

Intervistato da TMW, Bartolo Mutti ha parlato della favorita per lo scudetto: sfida tra Inter, Napoli, Milan, Roma e Lazio.

LE PAROLE – «È un campionato non scontato, il Napoli ha dimostrato di non dominare come l’anno scorso. Le milanesi si giocano il campionato, in questo senso l’Inter è la squadra più solida. La Roma? Una delusione, perché ha fatto un mercato molto importante. Ha disatteso, come la Lazio, le aspettative. C’è tempo, ma la forbice è abbastanza ampia».