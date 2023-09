Musah e Pulisic tornati a Milano: da domani in gruppo verso Inter Milan

Nella giornata di oggi sono atterrati a Milano anche Christian Pulisic e Yunus Musah: da domani regolarmente in gruppo

Comincia a ripopolarsi Milanello al termine della sosta per le Nazionali.

Nella giornata di oggi, come appreso dalla nostra redazione, sono infatti atterrati a Milano anche Christian Pulisic e Yunus Musah: i due si alleneranno da domani regolarmente in gruppo in vista di Inter-Milan di sabato pomeriggio mentre oggi a Milanello hanno svolto defaticante e massaggi.