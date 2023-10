Musah da impazzire: super giocata in Stati Uniti-Germania – VIDEO

Musah da impazzire: super giocata per il centrocampista del Milan nel corso di Stati Uniti-Germania – VIDEO

Musah incanta non solo con il Milan ma anche con la propria nazionale. Nel corso dell’ultima amichevole disputata in casa contro la Germania, il centrocampista americano si è messo in luce con una super giocata.

Tunnel con un morbidissimo tocco col piede destro ad eludere il pressing avversario e a far ripartire i suoi. Musah sta salendo ancora di condizione, per la felicità di Pioli.