Musah Milan, c’è distanza col Valencia tra domanda e offerta: le cifre della possibile operazione con gli spagnoli

Il Milan continua a lavorare per provare a trovare l’intesa finale col Valencia per Yunus Musah, primo obiettivo dei rossoneri per quanto riguarda la mediana.

Come riportato da Sky Sport, il Milan ha offerto 18 milioni di euro mentre il Valencia è sceso a 25. Di buono al momento c’è che il giocatore vuole solo il Milan e sta provando a far capire la sua volontà agli spagnoli.