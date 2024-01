Musah torna in gruppo! Pioli può sorridere in vista di Empoli Milan: le ultime da Milanello sulle condizioni del centrocampista

Buona notizie da Milanello dove oggi è tornato ad allenarsi insieme al gruppo squadra anche Yunus Musah. Il centrocampista statunitense è stato costretto ai box a causa di un infortunio muscolare, che adesso è definitivamente stato messo alle spalle.

Stefano Pioli può dunque sorridere in vista di Empoli Milan, prossimo impegno in campionato per i rossoneri in programma per domenica 7 gennaio alle ore 12:30.