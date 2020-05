Musacchio e Milan potrebbero separarsi: ecco il club interessato

In estate il Milan potrebbe decidere di privarsi di Musacchio qualora dovessero arrivare giovani e talentosi difensori centrali

Viste le voci di mercato degli ultimi giorni in merito al Milan e la sua ricerca di un nuovo difensore centrale, come Kouassi, il futuro di Musacchio è sempre più in bilico viste anche le scarse presenze nelle ultime partite disputate dai rossoneri da gennaio a febbraio.

Il contratto dell’argentino scade a giugno 2021 e pur di non perderlo a zero il Milan potrebbe cederlo già in questa estate. Valencia interessato.