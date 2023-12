Muriel Milan, si riapre la pista per l’estate? Può lasciare l’Atalanta

Muriel Milan, si riapre la pista in vista della prossima estate? L’attaccante colombiano può lasciare l’Atalanta

L’Atalanta continua a ragionare sulle mosse future e tra i casi da risolvere al più presto c’è sicuramente anche al situazione legata a Luis Muriel, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

L’idea dei nerazzurri è quella di provare a cercare il dialogo con il colombiano (in passato cercato anche dal Milan, e chissà che non possa riaprirsi questo scenario) per trovare un accordo e continuare insieme, ma non è semplice. Lo riporta Tuttomercatoweb.