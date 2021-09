Muriel Atalanta: staffetta in Champions, poi il Milan domenica

Luis Muriel sta per tornare. L’Atalanta sta aspettando il suo bomber, in vista anche del match contro il Milan. Le ultime

Muriel pronto a rientrare. Il colombiano era rimasto fuori per diverse settimane a causa di un problema muscolare. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante di Gasperini sembra in via di recupero tanto che domani sera dovrebbe essere disponibile per il match di Champions dell’Atalanta contro gli Young Boys.

Muriel contro gli svizzeri partirà dalla panchina e dovrebbe prendere parte ad una sorta di staffetta che fungerà da provino: se il colombiano non avrà problemi allora sarà regolarmente in campo contro il Milan domenica sera.