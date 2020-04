Muntari: «Il gol alla Juve? Non so se avrebbe cambiato le sorti del campionato»

L’ex centrocampista rossonero Sulley Muntari è tornato sul celebre gol annullato contro la Juventus nel primo scudetto bianconero

Sulley Muntari, ex centrocampista rossonero, intervenuto ai microfoni di derbyderbyderby.it è tornato sul celebre gol annullato contro la Juventus. Queste le sue parole:

«Dite che il mio gol non gol contro la Juventus ha cambiato la Storia? Io penso che Var e Goal-Line Technology sarebbero arrivate lo stesso, ma il mio gol ha velocizzato tutto. Magari ci fosse stato anche quella sera in Milan-Juventus. Però attenzione, se il mio gol fosse stato convalidato saremmo andati sul 2-0 e secondo me avremmo vinto certamente la partita. Ma lo Scudetto non so…ancora oggi non so dire…bisogna dire che quella Juventus di Conte era avvelenata, correva in maniera incredibile, sputava sangue, per cui anche vincendo quella sera per lo Scudetto ci sarebbe poi stata una bella lotta e non sono certissimo che avremmo vinto noi il titolo».