Muller Milan, si spengono i rumors. UFFICIALE il rinnovo col Bayern: «Spero di vincere molti altri titoli». Ecco cosa ha detto

Il Bayern Monaco ha ufficialmente prolungato il contratto di Thomas Müller per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2025. L’attaccante, nelle ultime ore, era stato accostato anche al calciomercato Milan, con i rumors che ora si spengono definitivamente.

Queste le parole di Muller dopo il rinnovo: «Sono felice che il mio viaggio all’FC Bayern stia continuando. Voglio fare la mia parte per avere successo, sia come squadra che come intero club. Per me è importante essere una base e aiutare a guidare il team nella giusta direzione. Voglio entusiasmare i nostri tifosi con i gol, il mio amore per il gioco, la mia passione per il calcio e, si spera, con molti altri titoli».