Mpasinkatu su De Ketelaere: «Non si è ancora espresso al meglio». Le parole dell’esperto di mercato a Tuttomercatoweb

Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’esperto di mercato sul calciatore del Milan:

«Sempre brutto dirlo, ma De Ketelaere non sta convincendo. Tonali però due anni fa fu bocciato, oggi è una colonna del Milan. E’ uno straniero, alla prima esperienza qui, lui stesso non si è ancora espresso al meglio ma diamogli tempo. Non bocciamoli subito»