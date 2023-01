Mpasinkatu: «De Ketelaere? Va aspettato»

Malu Mpasinkatu, esperto di mercato, è intervenuto a TMW Radio parlando tra le varie anche di De Ketelaere

Malu Mpasinkatu, esperto di mercato, è intervenuto a TMW Radio parlando tra le varie anche di De Ketelaere:

«Sempre brutto dirlo, ma De Ketelaere non sta convincendo. Tonali però due anni fa fu bocciato, oggi è una colonna del Milan. E’ uno straniero, alla prima esperienza qui, lui stesso non si è ancora espresso al meglio ma diamogli tempo. Non bocciamoli subito. Lukaku è diverso, fisicamente non riesce a essere costante. Così non è all’altezza ma una volta che recupererà avrà la voglia di recuperare l’affetto dei tifosi»

Si aspettava un Milan attivo sul mercato?

«È il primo blackout nell’era Pioli. Ho piena fiducia in lui, Maldini e Massara, in questi momenti si vede la compattezza del gruppo. La squadra sa di passare un brutto momento ma sa di avere la forza di riprendersi. Magari si riprenderanno col Tottenham, che è una partita spartiacque della stagione»

Caso Zaniolo: cosa succederà?

«Se rimane alla Roma spero sia reintegrato. Gli auguro di essere un giocatore che non gioca a sprazzi ma deve avere più costanza. A volte ci mette del suo. Magari poi a giugno andrà al Milan, ma è uno che va recuperato per il bene suo e del calcio italiano»