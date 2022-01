ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Moviola Venezia Milan: ecco tutti gli episodi del match tra i lagunari e i rossoneri, valido per la ventunesima giornata di Serie A

40′ Mazzocchi dalla destra crossa al centro per Henry che non trova la porta ma determinante Florenzi che di mestiere (e non solo), sbilancia il francese. Trattenuta vistosa, ma ritenuta consona da arbitro e Var