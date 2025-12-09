Moviola Torino Milan, Chiffi promosso con riserva: c’è un episodio ne mirino. Il giudizio

Moviola Torino Milan, i quotidiani sportivi hanno promosso con riserva l’operato di Chiffi nella sfida vinta ieri sera dai rossoneri

La direzione di gara dell’arbitro Chiffi in Torino-Milan ha generato un acceso dibattito tra le principali testate sportive, con voti che oscillano tra l’insufficienza e la piena sufficienza. La Gazzetta dello Sport boccia l’operato del direttore di gara con un 5,5, motivando il voto con la gestione controversa di alcuni contatti, in particolare quello tra Pedersen e Saelemaekers che ha portato all’annullamento del gol di Adams: «Valuta con logica (e vicinanza) la genesi del 2-0 e con inflessibilità il contatto fra Pedersen e Saelemaekers prima del tiro di Adams». L’analisi sottolinea un eccesso di zelo nel fischiare una presunta spinta di Pedersen che, secondo il quotidiano, non era così netta.

Moviola Torino Milan: Chiffi promosso con riserva

Di parere opposto Tuttosport, che promuove Chiffi con un 6, lodando in particolare il corretto posizionamento sul rigore concesso al Torino per il tocco di mano evidente di Tomori. L’unico appunto mosso è il mancato secondo giallo a Lazaro.

A entrare nel dettaglio degli episodi è l’ex arbitro Calvarese, che in sostanza promuove la condotta di Chiffi. La sua disamina è ricca di dettagli: giusto il rigore per il tocco di Tomori e regolare il gol di Zapata (troppo leggero il contrasto in avvio d’azione). Calvarese esclude il rigore per Loftus-Cheek e anche quello per Nkunku nel secondo tempo, specificando che è stato l’ex Chelsea a cercare il contatto. Infine, l’ex fischietto conferma la correttezza dell’annullamento del gol di Adams, definendo netto il fallo di spinta di Pedersen su Saelemaekers. Dunque, se la carta stampata si divide, l’analisi tecnica tende a difendere le decisioni cruciali prese in campo.