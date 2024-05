Moviola Roma Milan amichevole: gli episodi dubbi del match

Moviola Roma Milan: ecco tutti gli episodi dubbi della partita, valida per un’amichevole a Perth, in Australia

Il Milan affronta la Roma, nel match valido per un test amichevole in Australia, a Perth, nel ricordo di Di Bartolomei. Dirige l’incontro l’arbitro iraniano Alireza Faghani. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. ROMA MILAN AMICHEVOLE LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Roma Milan.

22′ Baldanzi finisce giù in area – Combinano bene gli attaccanti della Roma: tacco di Abraham per liberare il tiro di Baldanzi, che termina a terra dopo un contatto in area di rigore. Tutto regolare per l’arbitro.

27′ Gol Baldanzi – Dybala in verticale sbaglia il passaggio, ma Pobega nella respinta regala al pallone a Baldanzi. Sterzata e sinistro dell’ex Empoli: pallone lento e centrale, Sportiello commette un errore e lascia entrare il tiro in porta. Gol regolare.

30′ Tiro Giroud – Subito un’altra chance per Olivier in area di rigore: conclusione volante, c’è una deviazione in calcio d’angolo. Il numero 9 chiede un fallo di mano, per l’arbitro è tutto regolare.

37′ Gol Theo Hernandez – Cosa ha fatto il francese?! Adli col radar pesca Theo al limite, che calcia al volo col mancino e la infila nell’angolino. Rete pazzesca. Gol regolare.

45’+1′ Gol Abraham – La Roma si riporta avanti allo scadere del primo tempo. Angelino al cross dalla sinistra (in evidente posizione di fuorigioco), Abraham scappa via a Kalulu e batte Sportiello da pochi passi.

54′ Gol Angelino – La Roma cala il tris. Angelino ha spazio a sinistra, calcia in diagonale e, complice una deviazione, sorprende Nava. Gol regolare.

55′ Gol Okafor – Grande azione di Jimenez, che poi serve in area Okafor. Tocco morbido che si infila nell’angolino. Gol regolare.

57′ Gol Dybala – Nava in qualche modo toglie dalla porta il tentativo da corner di Dybala verso la porta. Ma la Joya raccoglie la respinta, e in diagonale col mancino spacca la rete. Gol regolare.

77′ Gol Azmoun – La Roma segna anche il quinto gol. Azmoun punta la porta, Tomori esce in ritardo e non chiude il tiro dell’avversario, che sbatte sul palo e si infila in porta. Gol regolare.