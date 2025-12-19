Moviola Napoli Milan, Zufferli bocciato? Manca un rosso. E su Rabiot…

Moviola Napoli Milan, la direzione di gara di Zufferli nella semifinale di Supercoppa Italiana è stata bocciata dalla Gazzetta dello Sport

La semifinale di Supercoppa a Riad non ha lasciato strascichi solo per il risultato del campo, ma anche per una direzione di gara che ha sollevato furiose polemiche. Il sig. Luca Zufferli, fischietto della sezione di Udine, è finito nel mirino della critica: la Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 5 in pagella, definendo la sua prova “ondivaga” e poco incisiva nei momenti chiave.

Moviola Napoli Milan, il caso Maignan-Politano: rosso o sbracciata?

L’episodio più discusso del match è avvenuto al 55′, quando Mike Maignan, dopo aver bloccato un tiro di Rrahmani, ha colpito Matteo Politano con una sbracciata al volto.

Il verdetto della Rosea: «Maignan rischia il rosso, ma l’interpretazione del VAR è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi e non per colpire intenzionalmente».

«Maignan rischia il rosso, ma l’interpretazione del VAR è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi e non per colpire intenzionalmente». Le critiche: Nonostante il check silente del VAR, molti osservatori (incluso il Corriere dello Sport, che ha dato 4,5 all’arbitro) ritengono che si trattasse di un fallo di reazione netto, che avrebbe dovuto lasciare il Milan in dieci uomini.

Gestione dei cartellini e falli di Rabiot

Zufferli è stato criticato anche per un metro di giudizio ritenuto troppo permissivo in avvio, specialmente nei confronti di Adrien Rabiot. Secondo la Gazzetta:

PAROLE – «Tollera anche troppo sul primo fallo di Rabiot su Politano. Ondivago in alcune scelte, il VAR lo aiuta a non naufragare del tutto».

Il centrocampista francese, graziato al 28′, è stato poi ammonito solo al 37′ per un intervento su Di Lorenzo, scatenando le proteste della panchina del Napoli e di un furioso Antonio Conte.