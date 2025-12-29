Moviola Milan Verona: Fabbri promosso sui casi chiave, ma il Corriere dello Sport boccia la gestione dei falli

Moviola Milan Verona, l’arbitro Fabbri è stato sostanzialmente promosso dai quotidiani anche se alcuni aspetti non convincono

La direzione di gara di Michael Fabbri in Milan-Hellas Verona (3-0) ha generato un’interessante divergenza di vedute tra le principali testate sportive nazionali. Sebbene gli episodi determinanti siano stati valutati in modo uniforme, è sulla gestione complessiva e sul metro disciplinare che si è consumata la frattura tra La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport.

Moviola Milan Verona, gli episodi chiave: rigore e gol annullato

Sui due momenti spartiacque del match, il consenso è pressoché totale:

Il rigore su Nkunku: Al 47′, sul punteggio di 1-0, Fabbri assegna il penalty per una trattenuta di Nelsson sul francese. Per la Gazzetta (voto 6,5) il fallo è “solare”, con il difensore disinteressato al pallone. Il Corriere concorda, definendo il veronese “ingenuo e maldestro” e lodando la prontezza dell’arbitro nel fischiare senza l’aiuto del VAR.

Al 47′, sul punteggio di 1-0, Fabbri assegna il penalty per una trattenuta di sul francese. Per la Gazzetta (voto 6,5) il fallo è “solare”, con il difensore disinteressato al pallone. Il Corriere concorda, definendo il veronese “ingenuo e maldestro” e lodando la prontezza dell’arbitro nel fischiare senza l’aiuto del VAR. Il gol annullato a Orban: All’86’, la rete che avrebbe potuto riaprire il match viene annullata per un “doppio motivo”. Entrambi i quotidiani confermano sia il fuorigioco millimetrico sia, soprattutto, il netto fallo dell’attaccante su Maignan, colpito al volto e al braccio.

La divergenza sulla gestione disciplinare

Mentre la Gazzetta promuove la conduzione come “attenta”, il Corriere dello Sport è molto più severo, evidenziando diverse “amnesie tecniche”: