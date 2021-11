Moviola Milan Porto: da annullare il gol dei lusitani, il motivo

Moviola Milan Porto: da annullare il gol dei lusitani, fallo di Grujic su Bennacer. Ecco i dettagli precisi sull’azione

Il Milan in Champions non è molto fortunato: dopo gli errori arbitrali nelle gare con Atletico e Porto (all’andata), anche ieri una decisione del direttore di gara pesa sul risultato. Il gol del Porto, infatti, nasce dopo un contrasto più che sospetto di Grujic ai danni di Bennacer: l’entrata sulla gamba, che sbilancia in modo decisivo il milanista, precede nettamente l’intervento sul pallone.

L’arbitro Turpin lascia correre e il Var Letexier non lo richiama al video non considerandolo un chiaro errore e riaprendo le discussioni su questo concetto. Manca un giallo a Pepe verso la fine del primo tempo. Al 38’ della ripresa Ibrahimovic segna, ma Theo Hernandez è in fuorigioco prima di effettuare il cross per lo svedese. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.