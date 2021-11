Milan Porto: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, ecco le pagelle rossonere

Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Porto nel match valido per la quarta giornata di Champions League, ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina:

Il migliore in campo è stato Tonali (7): «Ci mette muscoli e testa, non perde mai la bussola anche perché è tra i pochi a reggere il ritmo imposto dal Porto. Un paio di belle galoppate da “ala”».

Bene anche Tatarusanu e Kalulu (6,5). Sufficienza per Tomori, Theo Hernandez, Giroud e Ibrahimovic (6). Mezzo voto in meno per Romagnoli, Kessie, Leao, Bennacer e Saelemaekers (5,5). Insufficienza piena per Diaz (5). Molto male Calabria (4,5).