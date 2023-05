Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Inter: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per l’andata delle semifinali di Champions League 2022/23

Il Milan affronta l’Inter, nel match valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2022/23. Dirige l’incontro Gil Manzano. Assistenti: Barbero-Nevado. IV Ufficiale: Sanchez. Al VAR Munuera ed Hernandez. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN INTER LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Inter.

31′ Calcio di rigore per l’Inter – Lautaro Martinez cade in area dopo un contatto con Kjaer, indicato il dischietto

31′ Il Var annulla la decisione. Lautaro è caduto da solo in area

45′ Ammonito Krunic – il centrocampista del Milan eccede nelle proteste dopo un mancato giallo a Mkhitaryan

45’+4′ Finisce il primo tempo

46′ Inzia il secondo tempo

64′ Ammonito Tomori – intervento in ritardo per il difensore del Milan che ferma in maniera irregolare Dzeko

94′ Finisce il secondo tempo