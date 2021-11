Moviola Milan Inter: ecco gli episodi del match di San Siro

Moviola Milan Inter: ecco tutti gli episodi del match di San Siro, valido per la dodicecima giornata di Serie A

Moviola Milan Inter: Al 7’ del primo tempo Kessie viene raggiunto da Calhanoglu dentro l’area rossonera: l’interista si prende lo spazio dietro al pallone allungando il piede destro e poi cade perché incrociato dalla gamba sinistra del milanista. Doveri decreta correttamente il rigore, niente Var ma “silent check” sì: la decisione del campo (con valutazione di dinamica e intensità) del direttore di gara viene confermata.

Il secondo rigore, al 25’ del primo tempo, vede Ballo-Touré entrare in ritardo su Darmian: rigore e cartellino giallo (l’unico della gara) perché il milanista ha cercato il pallone (toccandolo) (“intervento genuino”). Non sono da sanzionare in area interista i colpi di braccio (aderenti al corpo: non viene alterato il volume corporeo) di Calhanoglu e Correa nella ripresa.