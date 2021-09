Moviola Liverpool Milan: gli episodi dubbi del match di Champions

Moviola Liverpool Milan: è senza grosse sbavature la direzione gara di Szymon Marciniak. Ecco tutti gli episodi del match di Anfield

Promosso Szymon Marciniak: al 13′ assegna giustamente un calcio di rigore al Liverpool per un fallo di mano ingenuo di Bennacer (braccio largo). Regolari senza discussioni i gol del primo tempo (1 reds, 2 rossoneri). Posizione valida anche per il 2-2 di Salah, di pochissimi centimetri.

Giusto annullare il gol a Kjaer per fuorigioco di Rebic. L’arbitro ha chiuso la gara con tre ammonizioni: la seconda a Brahim Diaz per aver trattenuto un avversario che si stava lanciando in contropiede. Mentre la terza è per Milner per un brutto intervento in scivolata (ha rischiato qualcosa in più). Lo riporta il Corriere dello Sport.