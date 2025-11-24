Connect with us

News

Moviola Inter Milan, Sozza rimandato: gestione discutibile del derby. E sul rigore dato ai nerazzurri...

News

Maignan, il Corriere Della Sera lo esalta: «Tre parate mostruose fanno sparire i nerazzurri». L'eroe del Derby neutralizza il rigore di Calhanoglu

News

Inter Milan, il Diavolo si dimostra ammazzagrandi! Altro big match vinto ma Allegri lancia il monito a Leao e compagni

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 24 novembre 2025

News

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: Allegri aggancia il Napoli al secondo posto, Roma prima da sola

News

Moviola Inter Milan, Sozza rimandato: gestione discutibile del derby. E sul rigore dato ai nerazzurri…

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

sozza

Moviola Inter Milan, rivedibile la direzione di gara dell’arbitro Sozza: gestione particolare dei cartellini e non solo. Il giudizio

Secondo la Gazzetta dello Sport, la direzione di gara nel Derby tra Inter e Milan è da rivedere, specialmente sul piano disciplinare.

L’arbitro Sozza riceve un 5,5 in pagella per la mancanza di uniformità nell’uso dei cartellini:

  • Cartellino Eccessivo: Eccessivo il giallo a Leao al 47′ per un contrasto energico ma non violento su Barella.
  • Mancate Ammonizioni: Manca il giallo per Lautaro Martínez al 5′ (gomitata su Gabbia) e per Pavlovic al 24′ (netto ritardo su Thuram).

Moviola Inter Milan, gli episodi chiave

  • Gol Milan (Regolare): Nessuna irregolarità. Leao ruba palla a Calhanoglu in modo pulito, senza fallo.
  • Rigore Inter (Sacrosanto): Al 25′ del secondo tempo, l’intervento del VAR (Aureliano) è giusto nel correggere la svista di Sozza. Il pestone chiaro di Pavlovic su Thuram è da penalty sacrosanto.

Nonostante la chiamata corretta sul rigore, la gestione dei cartellini è costata la sufficienza all’arbitro.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.