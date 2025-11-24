News
Moviola Inter Milan, Sozza rimandato: gestione discutibile del derby. E sul rigore dato ai nerazzurri…
Moviola Inter Milan, rivedibile la direzione di gara dell’arbitro Sozza: gestione particolare dei cartellini e non solo. Il giudizio
Secondo la Gazzetta dello Sport, la direzione di gara nel Derby tra Inter e Milan è da rivedere, specialmente sul piano disciplinare.
L’arbitro Sozza riceve un 5,5 in pagella per la mancanza di uniformità nell’uso dei cartellini:
- Cartellino Eccessivo: Eccessivo il giallo a Leao al 47′ per un contrasto energico ma non violento su Barella.
- Mancate Ammonizioni: Manca il giallo per Lautaro Martínez al 5′ (gomitata su Gabbia) e per Pavlovic al 24′ (netto ritardo su Thuram).
Moviola Inter Milan, gli episodi chiave
- Gol Milan (Regolare): Nessuna irregolarità. Leao ruba palla a Calhanoglu in modo pulito, senza fallo.
- Rigore Inter (Sacrosanto): Al 25′ del secondo tempo, l’intervento del VAR (Aureliano) è giusto nel correggere la svista di Sozza. Il pestone chiaro di Pavlovic su Thuram è da penalty sacrosanto.
Nonostante la chiamata corretta sul rigore, la gestione dei cartellini è costata la sufficienza all’arbitro.