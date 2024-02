Moviola Frosinone Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Frosinone Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Frosinone, nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Pairetto, con la coppia Tolfo e Lo Cicero scelti come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Cosso, con Mariani e Sozza al VAR. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. FROSINONE MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Frosinone Milan.

17′ Gol Giroud – Soulé viene scippato del pallone a centrocampo. Loftus-Cheek orchestra il contropiede allargando per Leao: cross al bacio per Giroud che di testa la infila nell’angolino.

18′ Check del VAR – Controllo del VAR sia per una possibile posizione di fuorigioco di Giroud sia per come è iniziata l’azione (presunto fallo su Soulé). Tutto regolare, gol convalidato.

22′ Rigore Frosinone – Gelli al cross dalla destra, Leao devia il pallone con la mano. Calcio di rigore per il Frosinone.

24′ Gol Soulé – Apre il sinistro l’argentino e indirizza sotto il sette. Maignan intuisce ma non ci arriva. Gol regolare.

41′ Protesta ancora il Frosinone – I padroni di casa chiedono un secondo penalty: rimpallo tra Kjaer e Pulisic sul tiro di Brescianini. Chiesto un fallo di mano, non è dello stesso avviso Pairetto.

43′ Ammonito Loftus-Cheek – Intervento in ritardo dell’americano, primo giallo del match.

48′ Ammonito Reijnders – Seck sgasa, Reijnders sceglie male il tempo della scivolata. Ammonizione pesante, salterà Milan Napoli.

55′ Ammonito Harroui – Alza troppo la gamba il centrocampista del Frosinone, andando a colpire il volto di Pulisic. Giallo per lui.

65′ Gol Mazzitelli – Dormita del Milan e il Frosinone ne approfitta. Barrenechea batte rapidamente la punizione, Soulé in verticale per Mazzitelli, che scappa via a Bennacer e in diagonale batte Maignan.

72′ Gol Gabbia – Il Milan la pareggia! Pulisic viene murato, poi allarga per Theo. Tocco per Adli, che sterza e crossa profondo: Giroud fa sponda di testa e per Gabbia è un gioco da ragazzi insaccare.

73′ Gol regolare dopo il check del VAR – Silent check del VAR per un presunto fuorigioco, tutto regolare. Rete convalidata.

82′ Gol Jovic – La ribalta il Milan! Bennacer crossa dalla sinistra dopo il recupero di Theo Hernandez su un’uscita sbagliata del Frosinone. Jovic si fa largo, e da attaccante puro la gira in porta.

90’+4′ Ammonito Florenzi – Giallo per proteste al difensore.