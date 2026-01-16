Moviola Como Milan: rigore corretto. La Gazzetta dello Sport promuove Guida. Il giudizio

Moviola Como Milan, la Gazzetta dello Sport ha promosso la direzione di Guida nella sfida vinta ieri sera dai rossoneri di Allegri

La vittoria in rimonta del Milan al “Sinigaglia” passa anche da un episodio chiave che ha cambiato l’inerzia del match poco prima dell’intervallo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato con cura la gestione arbitrale di Guida, promuovendo la decisione che ha portato all’1-1 firmato da Nkunku.

Moviola Como Milan, l’analisi dell’episodio chiave: il penalty su Rabiot

Secondo la Rosea, non ci sono dubbi sulla legittimità del tiro dagli undici metri concesso ai rossoneri al termine della prima frazione:

Il contatto: La dinamica tra Kempf e Adrien Rabiot è chiara. Il difensore del Como interviene in modo scomposto: c’è un contatto basso evidente che colpisce prima la gamba sinistra del francese e poi l’anca, impedendogli di proseguire l’azione.

L’impatto sul match

Il rigore, trasformato con freddezza da Christopher Nkunku, ha permesso alla squadra di Allegri di rientrare negli spogliatoi con rinnovata fiducia, spianando la strada alla doppietta di Rabiot nella ripresa e al consolidamento del secondo posto a -3 dall’Inter.