Moviola Atalanta Milan : gli episodi dubbi del match

Moviola Atalanta Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Atalanta, nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro La Penna, con la coppia Imperiale-Vecchi, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Sacchi, al VAR Marini con Di Marino suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. ATALANTA MILAN LIVE

1′ Inizia il match

4′ Protesta il Milan – sul tiro di Giroud da dentro l’area di rigore la respinta secondo l’attaccante è fallo di mano ma non c’è nulla

5′ Protesta Pioli – l’allenatore rossonero voleva un cartellino rosso per un brutto intervento di Koopmeiners su Theo Hernandez ma per La Penna non è neanche giallo