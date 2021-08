Mourinho punge: «Abbiamo attaccanti giovani, non come Juve o Milan»

José Mourinho ha parlato a 360° ai canali ufficiali della Roma a pochi giorni dal via la campionato. Le sue parole sul suo attacco e su quello di Juve, Milan e Atalanta.

«Tammy con Eldor e con Borja, abbiamo un gruppo di attaccanti che mi lascia veramente felice. Non abbiamo quell’esperienza di giocatori di 33-35 anni, quando guardi alla Juve con Cristiano, al Milan con Giroud e Ibra, a Muriel e Zapata, noi non abbiamo questo, ma il potenziale che abbiamo con questi ragazzi, non potrei essere più felice».