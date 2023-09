Mourinho-Pioli, scintille in Roma Milan: ecco cosa è successo

Battibecco in campo tra José Mourinho e Stefano Pioli nel primo tempo di Roma-Milan e sono subito scintille: ecco cosa è successo

Pochi minuti dopo il rigore concesso al Milan che ha sbloccato la gara contro la Roma, c’è stato un momento di nervosismo tra José Mourinho e Stefano Pioli.

I due tecnici hanno avuto un diverbio in occasione di un rigore richiesto dai rossoneri per un contatto tra Theo Hernandez e Smalling, non concesso dall’arbitro. Il tecnico giallorosso era uscito dall’area tecnica, mentre il collega milanista lo ha prontamente richiamato a muso duro, dicendogli di rientrare dentro l’area tecnica di sua competenza.