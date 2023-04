Mourinho, frecciata alla Juve: l’ha detto davvero! Il tema è la classifica e i punti che la squadra bianconera ha ora

Dopo la vittoria della Roma contro il Torino, che ha portato i giallorossi al sorpasso sul Milan, il tecnico Jose Mourinho parla della classifica. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

«Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari. Chi segna, vince la partita. Questo è l’obiettivo del calcio. Vincere è il massimo che si può fare, con qualità e anche con i problemi, che cerchiamo di nascondere. Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? In quel caso saremmo quarti».