Morto Hamrin, il Milan ricorda così l’ex attaccante: il messaggio social – FOTO

Morto Hamrin, il Milan ha ricordato così l’ex attaccante svedese: il messaggio social del club rossonero – FOTO

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha voluto ricordare Hamrin, ex attaccante rossonero scomparso oggi all’età di 89 anni. Il messaggio social del club.

Ci ha lasciati Kurt Hamrin, protagonista di successi indimenticabili nella storia rossonera. Tutto l'#ACMilan si unisce al cordoglio della sua famiglia in questo momento di dolore.



We grieve the passing of Kurt Hamrin, an unforgettable pillar of Rossonero history. All of AC… pic.twitter.com/63gTNP2Yrs — AC Milan (@acmilan) February 4, 2024

We grieve the passing of Kurt Hamrin, an unforgettable pillar of Rossonero history. All of AC Milan joins his family and friends in sharing their grief and pain on this day