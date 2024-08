Morte Eriksson, il Milan lo RICORDA sui social: COMMOVENTE messaggio del club rossonero – FOTO

Il mondo del calcio è stato funestato nella giornata di oggi dalla morte di Sven-Goran Eriksson, scomparso all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Il Milan si è unito ai tanti messaggi di cordoglio con un bellissimo post sui propri profili social.

You gave a lot to this world, and you will be missed.

Bye, Mr Eriksson. pic.twitter.com/yNUIg4guQs

— AC Milan (@acmilan) August 26, 2024