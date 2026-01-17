Morte Commisso – La Figc annuncia che sarà osservato un minuto di silenzio per tutte le gare in programma nel weekend

Nella scorse notte è arrivata la triste notizia riguardante la scomparsa di Rocco Commisso, a dare l’annuncio della morte del proprio presidente è stata la stessa Fiorentina. Vari club di Serie A, tra questi anche il Milan, si sono uniti al cordoglio.

Nel frattempo è arrivata la decisione, che appariva già scontata, in questo turno di Serie A, per tutti i match sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del Presidente.

Gabriele Gravina si è espresso così sulla questione

A farsi portavoce del cordoglio istituzionale è stato Gabriele Gravina. Il Presidente della FIGC ha voluto ricordare la figura dell’imprenditore italo-americano con parole di profonda stima e affetto personale. «Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa», ha dichiarato Gravina. «Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia».

