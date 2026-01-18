Morte Commisso, fischi dei tifosi del Lecce durante il minuto di silenzio a San Siro: svelato il motivo

Morte Commisso, a San Siro, durante il minuto di silenzio, i tifosi del Lecce hanno intonato cori contro la Lega Calcio

Prima del fischio d’inizio di Milan-Lecce, così come su tutti gli altri campi di Serie A, è stato osservato il minuto di silenzio per la scomparsa di Rocco Commisso. Il Presidente della Fiorentina è venuto a mancare nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio.

A San Siro durante questo momento di raccoglimento ci sono stati dei cori da parte dei tifosi del Lecce e dei fischi, coperti poi dall’applauso dell’intero Stadio.

La reazione dei tifosi salentini non è da attribuire ad un attacco verso Commisso o alla Fiorentina in quanto squadra, bensì alla Lega Calcio, che lo scorso anno si rifiutò di posticipare la sfida tra Atalanta e Lecce dopo la prematura scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra, scomparso proprio mentre si trovava in ritiro con la squadra a Bergamo.