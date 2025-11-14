Moretto rivela: «Il Milan guarda in Danimarca per un giovane attaccante». Ecco di chi si tratta

Moretto, sul proprio canale Youtube, ha parlato così del Milan e dell’interesse rossonero per un giovane attaccante

Matteo Moretto, attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato alcune indiscrezioni di mercato, includendo anche il Milan. Il noto insider, infatti, ha spiegato che i rossoneri guardano in Danimarca e seguono con grande interesse un giovane attaccante del Midtjylland: parliamo di Franculino Djú. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

PAROLE – «In Italia, per gennaio, ci sono alcuni club che stanno cercando di sondare alcuni profili di attaccanti per rinforzarsi. La Roma è alla ricerca di un attaccante: abbiamo parlato di Arevalo, di Zirkzee, di un giocatore del Colonia. Rifacciamo un nome già menzionato in estate che è quello di Franculino, attaccante della Guinea-Bissau e del Midtjylland. 21 anni, stagione clamorosa: 14 partite, 14 gol in campionato, 4 partite e 3 gol in Europa League. In estate è stato cercato da Everton, Lipsia, Roma, Bayern Monaco».

Moretto: “Occhio a gennaio. Franculino piace al Milan ma non solo”

Infine, Moretto ha concluso: «Occhio perché a gennaio potrebbe essere un obiettivo di mercato per club italiani. È un nome che resta nella lista della Roma ma che piace molto anche al Milan. Occhio sempre alla Premier, Franculino visti i numeri ha un prezzo di cartellino abbastanza elevato, e poi occhio sempre al Bayern Monaco. È un calciatore da tenere d’occhio».



