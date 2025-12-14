Moretto conferma tutto: «Tare sta accelerando per quell’attaccante a gennaio»

Moretto, noto giornalista, ha confermato l’intensificazione dei contatti tra Tare e il West Ham per Fullkrug: le dichiarazioni

Matteo Moretto, nel suo consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul mercato del Milan, confermando l’accelerazione per l’arrivo di una nuova prima punta a gennaio, nonostante la squadra di Allegri stia comunque lottando per le prime posizioni.

Il giornalista ha voluto approfondire in particolare il capitolo Niclas Füllkrug, nome già emerso nelle scorse settimane e riaccostato recentemente ai rossoneri:

PAROLE – «Per quanto riguarda questo profilo, considerati i costi, vi posso dire che è sicuramente uno dei profili ideali per quanto riguarda Tare, su cui Tare sta lavorando con maggiore forza in questi giorni e lo farà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane».

Moretto rivela che la dirigenza è pronta a stringere i tempi per l’attaccante attualmente in forza al West Ham:

Contatti Diretti: Sono previsti nuovi contatti diretti sia tra il Milan e il West Ham che tra il Milan e l’entourage di Füllkrug.

Obiettivo Bloccare: L'obiettivo del DS Igli Tare è chiaro: "bloccare il giocatore quanto prima cercando di avere già in pugno un attaccante che per caratteristiche e costi può essere il più funzionale per il Milan".

La mossa del Milan è dettata dalla necessità di affiancare a Santiago Gimenez un profilo d’area di rigore fisico e affidabile, ritenuto cruciale per il prosieguo della stagione e per centrare l’obiettivo Scudetto, nonostante i recenti pareggi che hanno rallentato la corsa in campionato.